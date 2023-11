地球の内部に古代の惑星衝突の巨大な残骸が2つもあることが判明、「月」の形成にも関係か

ASU researchers discover Earth's blobs are remnants of an ancient planetary collision | ASU News https://news.asu.edu/20231101-asu-researchers-discover-earths-blobs-are-remnants-ancient-planetary-collision 1980年代、地球物理学者は驚くべき発見をしました。その発見は「地球の中心近くの深部に大陸ほどの大きさの珍しい物質の塊が2つ存在する」というものです。この物質の塊の1つはアフリカ大陸の地下に存在しており、もうひとつは太平洋の地下にあります。

地球の深部には月の2倍のサイズの巨大な物質の塊が存在します。この巨大な物質の塊について調査したアリゾナ州立大学の研究者が、これは太古の地球に衝突した惑星の残骸であることを発見しました。 Moon-forming impactor as a source of Earth’s basal mantle anomalies | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-023-06589-1

2023年11月02日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

