イーロン・マスクが2024年末までにX(旧Twitter)を銀行や証券会社の代わりにすると従業員に語る



イーロン・マスク氏が、Xを「お金に関するあらゆることを行えるような金融の中心的アプリ」とし、銀行口座を不必要なものにするとの計画を従業員に明かしたと、IT系ニュースサイトのThe Vergeが報じました。



The Vergeによると、マスク氏は2023年10月26日に実施された全員参加のオンラインミーティングで、「私が『支払い』と言う時、それは実際には誰かの経済生活全体を意味しています。金銭が絡むなら、それは私たちのプラットフォームで行われることになります。それが現金であれ、有価証券であれ。要するに、単に友だちに20ドル(約3000円)を送金するようなものではなく、銀行口座は必要なくなる、ということです」と話したとのこと。



マスク氏は、Xの金融サービスの開始時期を2024年中と設定しており、「来年末までにこのサービスの提供が始まらなければ、私は頭が吹き飛ぶほど驚くでしょう」と述べました。





リンダ・ヤッカリーノCEOも、オンラインミーティングで金融サービスの提供開始時期について「2024年が絶好のチャンス」と述べたほか、10月26日に公開した公式ブログの記事では「私たちはXでお金が会話と同じように自由に行き交うことを望んでいます。すでにいくつかの州で最初の送金ライセンスを取得しており、グローバルな決済システムの立ち上げについて動き出しています」と述べています。



各州の金融ライセンスを管理するNationwide Mortgage Licensing Systemによると、Xはアメリカの9つの州で送金または金融サービスのライセンスを取得しているとのこと。マスク氏は、アメリカ全土で送金ライセンスを確実に取得するよう取り組んでおり、Xに必要なライセンスは「今後数カ月」の間に取得したいと従業員らに話しました。





マスク氏は、以前からXを金融ハブにしたいと語っており、「X」という名称も、もともとはドットコムブーム時代のオンラインバンクだった「X.com」が由来です。



X.comはその後PayPalとなりましたが、決済に特化したことでマスク氏の理想から外れました。これについて、マスク氏は「X、あるいはPayPalの製品ロードマップは、実際には2000年7月に私とデビッド・サックス氏によって書かれたものです。しかし、PayPalはeBayになった途端に、なぜかリストに残った部分の実装をやめただけでなく、重要な機能も大幅に後退させました。ですから、実はPayPalは私たちが2000年7月、つまり23年前に考えたものより完成度が低い製品なのです」と従業員へのミーティングで述懐しています。



The Vergeは「Xをリッチな金融ハブにすることは、このプラットフォームを『何でもアプリ(everything app)』にするというマスク氏の目標に直結するものです。しかし、そこに至るまでには2つの大きな課題があります。ひとつは、なぜそのようなプラットフォームが必要なのかを人々に納得させること、もうひとつはXに金融生活全体を託せるように信頼してもらうことです」と指摘しました。