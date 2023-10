2023年10月28日 16時15分 取材

ニュータイプアニメアワード2021-2022結果発表、作品賞は「ぼっち・ざ・ろっく!」&「劇場版ソードアート・オンライン」



2022年7月~2023年6月に放映・上映された作品を対象に各部門No.1を決定する「ニュータイプアニメアワード2023(The Moving Pictures Festival Vol.13)」の受賞作品がマチ★アソビ vol.27で発表され、作品賞はTV部門が「ぼっち・ざ・ろっく!」、劇場部門が「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」となりました。



マチ★アソビ

https://www.machiasobi.com/



イベントの司会進行はニッポン放送アナウンサー・吉田尚記さんと月刊ニュータイプの角清人編集長、声優・高井舞香さんが担当しました。吉田さんは東京から徳島まで飛行機で来たそうですが、同じ飛行機にアニメ関係者がたくさん乗っていたとのことで、「秋葉原が徳島に空輸されてきた」と話していました。





各部門の結果は以下の通り。



◆キャラクターデザイン賞:モグモ(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位:/(ぼっち・ざ・ろっく!)

3位:山崎淳(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)



◆キャラクター賞(男性キャラクター):キリト(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)

2位:ロイド・フォージャー(SPY×FAMILY)

3位:時透無一郎(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

4位:竈門炭治郎(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

5位:猗窩座(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

6位:早川アキ(チェンソーマン)

7位:グエル・ジュターク(機動戦士ガンダム 水星の魔女)



◆キャラクター賞(女性キャラクター):スレッタ・マーキュリー(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位:ミオリネ・レンブラン(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

3位:後藤ひとり(ぼっち・ざ・ろっく!)

4位:アスナ(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)

5位:アイ(【推しの子】)

6位:伊地知虹夏(ぼっち・ざ・ろっく!)

7位:甘露寺蜜璃(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

8位:ヨル・フォージャー(SPY×FAMILY)

9位:ルビー(【推しの子】)

10位:灰原哀(名探偵コナン 黒鉄の魚影)



◆キャラクター賞(マスコットキャラクター):ホッツさん(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位:ハロ(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

3位:ナナチ(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

4位:アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY)

5位:ポチタ(チェンソーマン)



例年は声優賞は男性と女性で分けていましたが、今回は男女混合で投票を受けつけています。その結果、上位5名がすべて女性という結果になりました。

◆声優賞:Lynn

2位:市ノ瀬加那

3位:高橋李依



◆サウンド(劇伴)賞:大間々昴(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位:Kevin Penkin(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

3位:菊谷知樹(ぼっち・ざ・ろっく!)

4位:AKIRA YAMAOKA(サイバーパンク エッジランナーズ)

5位:梶浦由記(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)



◆プロップ・メカデザイン賞:機動戦士ガンダム 水星の魔女

2位:ぼっち・ざ・ろっく!

3位:メイドインアビス 烈日の黄金郷

4位:劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ

5位:グリッドマン ユニバース



◆スタジオ賞:Production I.G

2位:CygamesPictures

3位:ufotable

4位:スペースネコカンパニー/神風動画

5位:デイヴィッドぷろ



◆主題歌賞:青春コンプレックス/結束バンド(ぼっち・ざ・ろっく! OP)

2位:アイドル/YOASOBI(【推しの子】OP)

3位:祝福/YOASOBI(機動戦士ガンダム 水星の魔女 OP)

4位:Endless Embrace(メイドインアビス 烈日の黄金郷 ED)

5位:花の塔/さユり(リコリス・リコイル ED)

6位:かたち(メイドインアビス 烈日の黄金郷 ED OP)

7位:Red:birthmark/アイナ・ジ・エンド(機動戦士ガンダム 水星の魔女 ED)

8位:絆ノ奇跡/MAN WITH A MISSION×milet(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 OP)

9位:SOUVENIR/BUMP OF CHICKEN(SPY×FAMILY OP)

10位:カラカラ/結束バンド(ぼっち・ざ・ろっく! ED)



◆監督賞:斎藤圭一郎(ぼっち・ざ・ろっく!)

2位:廖程芝(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)

3位:総監督:立川譲/監督:蓮井隆弘(モブサイコ100 Ⅲ)

4位:小島正幸(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

5位:小林寛(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

6位:森大貴(天国大魔境)

7位:足立慎吾(リコリス・リコイル)

8位:出合小都美(スキップとローファー)

9位:河野亜矢子(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)

10位:塩谷直義(劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE)



◆脚本賞:⼤河内⼀楼(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位:深見真(天国大魔境)

3位:小針哲也(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)



◆作品賞(映画):劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ

2位:すずめの戸締まり

3位:THE FIRST SLAM DUNK

4位:映画「ゆるキャン△」

5位:名探偵コナン 黒鉄の魚影

6位:劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編

7位:かぐや様は告らせたい -ファーストキッスは終わらない-

8位:劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE

9位:グリッドマン ユニバース

10位:青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない



◆作品賞(TV・配信作品):ぼっち・ざ・ろっく!

2位:機動戦士ガンダム 水星の魔女

3位:「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編

4位:リコリス・リコイル

5位:ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP

6位:スキップとローファー

7位:BLEACH 千年血戦篇

8位:メイドインアビス 烈日の黄金郷

9位:モブサイコ100 Ⅲ

10位:天国大魔境



結果発表の後には機動戦士ガンダム 水星の魔女の脚本を務めた⼤河内⼀楼さん、作品プロデューサーの岡本拓也氏さん、劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォの河野亜矢子監督、ぼっち・ざ・ろっく!の石川達也プロデューサーがステージに登場して花束を受け取りました。