ニュータイプアニメアワード2021-2022結果発表、作品賞は「ぼっち・ざ・ろっく！」＆「劇場版ソードアート・オンライン」
2022年7月～2023年6月に放映・上映された作品を対象に各部門No.1を決定する「ニュータイプアニメアワード2023(The Moving Pictures Festival Vol.13)」の受賞作品がマチ★アソビ vol.27で発表され、作品賞はTV部門が「ぼっち・ざ・ろっく！」、劇場部門が「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」となりました。
マチ★アソビ
https://www.machiasobi.com/
イベントの司会進行はニッポン放送アナウンサー・吉田尚記さんと月刊ニュータイプの角清人編集長、声優・高井舞香さんが担当しました。吉田さんは東京から徳島まで飛行機で来たそうですが、同じ飛行機にアニメ関係者がたくさん乗っていたとのことで、「秋葉原が徳島に空輸されてきた」と話していました。
各部門の結果は以下の通り。
◆キャラクターデザイン賞：モグモ(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
2位：/(ぼっち・ざ・ろっく！)
3位：山崎淳(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)
◆キャラクター賞(男性キャラクター)：キリト(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)
2位：ロイド・フォージャー(SPY×FAMILY)
3位：時透無一郎(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)
4位：竈門炭治郎(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)
5位：猗窩座(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)
6位：早川アキ(チェンソーマン)
7位：グエル・ジュターク(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
◆キャラクター賞(女性キャラクター)：スレッタ・マーキュリー(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
2位：ミオリネ・レンブラン(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
3位：後藤ひとり(ぼっち・ざ・ろっく！)
4位：アスナ(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)
5位：アイ(【推しの子】)
6位：伊地知虹夏(ぼっち・ざ・ろっく！)
7位：甘露寺蜜璃(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)
8位：ヨル・フォージャー(SPY×FAMILY)
9位：ルビー(【推しの子】)
10位：灰原哀(名探偵コナン 黒鉄の魚影)
◆キャラクター賞(マスコットキャラクター)：ホッツさん(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
2位：ハロ(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
3位：ナナチ(メイドインアビス 烈日の黄金郷)
4位：アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY)
5位：ポチタ(チェンソーマン)
例年は声優賞は男性と女性で分けていましたが、今回は男女混合で投票を受けつけています。その結果、上位5名がすべて女性という結果になりました。
◆声優賞：Lynn
2位：市ノ瀬加那
3位：高橋李依
◆サウンド(劇伴)賞：大間々昴(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
2位：Kevin Penkin(メイドインアビス 烈日の黄金郷)
3位：菊谷知樹(ぼっち・ざ・ろっく！)
4位：AKIRA YAMAOKA(サイバーパンク エッジランナーズ)
5位：梶浦由記(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)
◆プロップ・メカデザイン賞：機動戦士ガンダム 水星の魔女
2位：ぼっち・ざ・ろっく！
3位：メイドインアビス 烈日の黄金郷
4位：劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ
5位：グリッドマン ユニバース
◆スタジオ賞：Production I.G
2位：CygamesPictures
3位：ufotable
4位：スペースネコカンパニー/神風動画
5位：デイヴィッドぷろ
◆主題歌賞：青春コンプレックス/結束バンド(ぼっち・ざ・ろっく！ OP)
2位：アイドル/YOASOBI(【推しの子】OP)
3位：祝福/YOASOBI(機動戦士ガンダム 水星の魔女 OP)
4位：Endless Embrace(メイドインアビス 烈日の黄金郷 ED)
5位：花の塔/さユり(リコリス・リコイル ED)
6位：かたち(メイドインアビス 烈日の黄金郷 ED OP)
7位：Red:birthmark/アイナ・ジ・エンド(機動戦士ガンダム 水星の魔女 ED)
8位：絆ノ奇跡/MAN WITH A MISSION×milet(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 OP)
9位：SOUVENIR/BUMP OF CHICKEN(SPY×FAMILY OP)
10位：カラカラ/結束バンド(ぼっち・ざ・ろっく！ ED)
◆監督賞：斎藤圭一郎(ぼっち・ざ・ろっく！)
2位：廖程芝(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)
3位：総監督：立川譲/監督：蓮井隆弘(モブサイコ100 Ⅲ)
4位：小島正幸(メイドインアビス 烈日の黄金郷)
5位：小林寛(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
6位：森大貴(天国大魔境)
7位：足立慎吾(リコリス・リコイル)
8位：出合小都美(スキップとローファー)
9位：河野亜矢子(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)
10位：塩谷直義(劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE)
◆脚本賞：⼤河内⼀楼(機動戦士ガンダム 水星の魔女)
2位：深見真(天国大魔境)
3位：小針哲也(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)
◆作品賞(映画)：劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ
2位：すずめの戸締まり
3位：THE FIRST SLAM DUNK
4位：映画「ゆるキャン△」
5位：名探偵コナン 黒鉄の魚影
6位：劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編
7位：かぐや様は告らせたい -ファーストキッスは終わらない-
8位：劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE
9位：グリッドマン ユニバース
10位：青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
◆作品賞(TV・配信作品)：ぼっち・ざ・ろっく！
2位：機動戦士ガンダム 水星の魔女
3位：「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編
4位：リコリス・リコイル
5位：ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP
6位：スキップとローファー
7位：BLEACH 千年血戦篇
8位：メイドインアビス 烈日の黄金郷
9位：モブサイコ100 Ⅲ
10位：天国大魔境
結果発表の後には機動戦士ガンダム 水星の魔女の脚本を務めた⼤河内⼀楼さん、作品プロデューサーの岡本拓也氏さん、劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォの河野亜矢子監督、ぼっち・ざ・ろっく！の石川達也プロデューサーがステージに登場して花束を受け取りました。
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