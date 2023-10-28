2023年10月28日 16時15分 取材

ニュータイプアニメアワード2021-2022結果発表、作品賞は「ぼっち・ざ・ろっく！」＆「劇場版ソードアート・オンライン」



2022年7月～2023年6月に放映・上映された作品を対象に各部門No.1を決定する「ニュータイプアニメアワード2023(The Moving Pictures Festival Vol.13)」の受賞作品がマチ★アソビ vol.27で発表され、作品賞はTV部門が「ぼっち・ざ・ろっく！」、劇場部門が「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」となりました。



マチ★アソビ

https://www.machiasobi.com/



イベントの司会進行はニッポン放送アナウンサー・吉田尚記さんと月刊ニュータイプの角清人編集長、声優・高井舞香さんが担当しました。吉田さんは東京から徳島まで飛行機で来たそうですが、同じ飛行機にアニメ関係者がたくさん乗っていたとのことで、「秋葉原が徳島に空輸されてきた」と話していました。





各部門の結果は以下の通り。



◆キャラクターデザイン賞：モグモ(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位：/(ぼっち・ざ・ろっく！)

3位：山崎淳(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)



◆キャラクター賞(男性キャラクター)：キリト(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)

2位：ロイド・フォージャー(SPY×FAMILY)

3位：時透無一郎(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

4位：竈門炭治郎(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

5位：猗窩座(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

6位：早川アキ(チェンソーマン)

7位：グエル・ジュターク(機動戦士ガンダム 水星の魔女)



◆キャラクター賞(女性キャラクター)：スレッタ・マーキュリー(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位：ミオリネ・レンブラン(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

3位：後藤ひとり(ぼっち・ざ・ろっく！)

4位：アスナ(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)

5位：アイ(【推しの子】)

6位：伊地知虹夏(ぼっち・ざ・ろっく！)

7位：甘露寺蜜璃(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編)

8位：ヨル・フォージャー(SPY×FAMILY)

9位：ルビー(【推しの子】)

10位：灰原哀(名探偵コナン 黒鉄の魚影)



◆キャラクター賞(マスコットキャラクター)：ホッツさん(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位：ハロ(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

3位：ナナチ(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

4位：アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY)

5位：ポチタ(チェンソーマン)



例年は声優賞は男性と女性で分けていましたが、今回は男女混合で投票を受けつけています。その結果、上位5名がすべて女性という結果になりました。

◆声優賞：Lynn

2位：市ノ瀬加那

3位：高橋李依



◆サウンド(劇伴)賞：大間々昴(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位：Kevin Penkin(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

3位：菊谷知樹(ぼっち・ざ・ろっく！)

4位：AKIRA YAMAOKA(サイバーパンク エッジランナーズ)

5位：梶浦由記(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)



◆プロップ・メカデザイン賞：機動戦士ガンダム 水星の魔女

2位：ぼっち・ざ・ろっく！

3位：メイドインアビス 烈日の黄金郷

4位：劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ

5位：グリッドマン ユニバース



◆スタジオ賞：Production I.G

2位：CygamesPictures

3位：ufotable

4位：スペースネコカンパニー/神風動画

5位：デイヴィッドぷろ



◆主題歌賞：青春コンプレックス/結束バンド(ぼっち・ざ・ろっく！ OP)

2位：アイドル/YOASOBI(【推しの子】OP)

3位：祝福/YOASOBI(機動戦士ガンダム 水星の魔女 OP)

4位：Endless Embrace(メイドインアビス 烈日の黄金郷 ED)

5位：花の塔/さユり(リコリス・リコイル ED)

6位：かたち(メイドインアビス 烈日の黄金郷 ED OP)

7位：Red:birthmark/アイナ・ジ・エンド(機動戦士ガンダム 水星の魔女 ED)

8位：絆ノ奇跡/MAN WITH A MISSION×milet(「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 OP)

9位：SOUVENIR/BUMP OF CHICKEN(SPY×FAMILY OP)

10位：カラカラ/結束バンド(ぼっち・ざ・ろっく！ ED)



◆監督賞：斎藤圭一郎(ぼっち・ざ・ろっく！)

2位：廖程芝(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)

3位：総監督：立川譲/監督：蓮井隆弘(モブサイコ100 Ⅲ)

4位：小島正幸(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

5位：小林寛(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

6位：森大貴(天国大魔境)

7位：足立慎吾(リコリス・リコイル)

8位：出合小都美(スキップとローファー)

9位：河野亜矢子(劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ)

10位：塩谷直義(劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE)



◆脚本賞：⼤河内⼀楼(機動戦士ガンダム 水星の魔女)

2位：深見真(天国大魔境)

3位：小針哲也(ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP)



◆作品賞(映画)：劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ

2位：すずめの戸締まり

3位：THE FIRST SLAM DUNK

4位：映画「ゆるキャン△」

5位：名探偵コナン 黒鉄の魚影

6位：劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編

7位：かぐや様は告らせたい -ファーストキッスは終わらない-

8位：劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE

9位：グリッドマン ユニバース

10位：青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない



◆作品賞(TV・配信作品)：ぼっち・ざ・ろっく！

2位：機動戦士ガンダム 水星の魔女

3位：「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編

4位：リコリス・リコイル

5位：ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP

6位：スキップとローファー

7位：BLEACH 千年血戦篇

8位：メイドインアビス 烈日の黄金郷

9位：モブサイコ100 Ⅲ

10位：天国大魔境



結果発表の後には機動戦士ガンダム 水星の魔女の脚本を務めた⼤河内⼀楼さん、作品プロデューサーの岡本拓也氏さん、劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォの河野亜矢子監督、ぼっち・ざ・ろっく！の石川達也プロデューサーがステージに登場して花束を受け取りました。

