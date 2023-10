世界で初めてAI使用履歴や作者の情報を画像に付与する「コンテンツクレデンシャル機能」を内蔵したカメラ「ライカ M11-P」

コンテンツクレデンシャルはコンテンツの真正性を担保するものであり、対応するアプリやソフトウェアでコンテンツを閲覧すると、そのコンテンツにまつわる情報を確認できるという仕組みになっています。コンテンツがそこかしこに流通しても元の情報を確かめられるとして、標準化団体のCoalition for Content Provenance and Authenticity(C2PA)がコンテンツクレデンシャルの普及に取り組んでいますが、メタデータがどこかで除去されてしまう可能性があるという問題も指摘されています。 MicrosoftとAdobeが推進する「AI透かし」はどのように機能するのか - GIGAZINE

2023年10月27日 12時55分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

