DJIのポケットジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 3」が登場、1インチCMOSセンサー搭載＆タッチディスプレイが縦横回転可能に

・関連記事

DJIのデュアルスクリーン搭載4Kアクションカメラ「Osmo Action 4」速攻フォトレビュー - GIGAZINE



「Osmo Action 4」はGoProや過去モデルと比べて長時間ムービー撮影可能 - GIGAZINE



ドローンで撮影した無音映像に自動でBGMやエフェクトを追加できる無料アプリ「LightCut」を使ってみた - GIGAZINE



「DJI Mini 4 Pro」で撮影した映像をスマホに無線転送する手順まとめ - GIGAZINE



「DJI Mini 4 Pro」には飛行ルートを設定して自動操縦させられる「ウェイポイント飛行」機能が搭載されているので使ってみた - GIGAZINE



DJI Mini 4 Proならドローン初心者でも自動操縦で高度な空撮ムービーを撮影できるということで実際に撮影しまくってみたレビュー - GIGAZINE



300g未満の小型軽量ボディに4Kカメラや障害物センサーを詰め込んだドローン「DJI Mini 4 Pro」徹底フォトレビュー - GIGAZINE



広角だけでなく中望遠撮影も可能な複数カメラ搭載ドローン「DJI Air 3」フォトレビュー - GIGAZINE

2023年10月27日 10時48分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.