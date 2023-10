「Amazon配達員のおしっこ」がエナジードリンクとして販売されAmazonのベストセラー1位に

Madman Sells "Energy Drink" Made From Amazon Delivery Drivers' Pee... on Amazon https://futurism.com/amazon-urine-energy-drink アメリカのカリフォルニア州グレンデールにあるAmazonの配送センターの外には、配達員が捨てた「おしっこの入ったペットボトル」が複数本落ちているそうです。Amazonドライバーがペットボトルにおしっこをして捨てる理由は、配達員がAmazonから課せられる配達目標があまりに過酷で、トイレ休憩する暇もないためだと指摘されています。Amazonは同問題について公式に謝罪していますが、それ以降も、配達拠点の周辺で「ペットボトルおしっこ」を見つけることができるそうです。

Amazonの商品配送を担当する配達員は忙しすぎてペットボトルにおしっこをしている ことが話題となりました。Amazonは当初、 ペットボトルおしっこ問題は事実に反すると主張 していたのですが、後に 公式に謝罪 する羽目になりました。そんなAmazonの配達員が捨てた「おしっこの入ったペットボトル」を拾い集め、Amazonのマーケットプレイスで販売し、ベストセラー1位を獲得するというとんでもない事態が起きています。 I Turned Bottles of Amazon Drivers' Pee into a #1 Bestseller https://www.vice.com/en/article/z3mge3/selling-bottles-of-amazon-drivers-pee

2023年10月23日 12時14分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

