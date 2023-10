2023年10月22日 16時00分 ソフトウェア

MicrosoftのExcelが研究データを勝手に誤変換してしまう自動変換機能を修正



Microsoftの表計算ソフトであるExcelの自動変換機能は、数値や日付など、一部の入力を特定の種類のデータに自動で変換してくれます。これはデータ入力を迅速かつ簡単にするための機能ですが、この機能が遺伝子研究における誤入力の原因になっていることが2016年から指摘されていました。しかし、この自動変換機能がついに修正されました。



Control data conversions in Excel for Windows and Mac

https://insider.microsoft365.com/en-us/blog/control-data-conversions-in-excel-for-windows-and-mac





Microsoft fixes the Excel feature that was wrecking scientific data - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/21/23926585/microsoft-excel-misreading-dates-human-genes-conversion-fixed



Excelの自動変換機能は、例えばヒトの細胞内に存在するタンパク質の一種である「Septin 2」の名称(遺伝子シンボル)である「SEPT2」を、日付の「2-Sep(9月2日)」に変換してしまうなど、意図しない変換を勝手に実行してしまうとして問題視されていました。2016年に発表された遺伝子関連の研究論文3597件のうち704件で、Excelの自動変換機能に起因するミスが見つかっています。



そんなExcelの自動変換機能を修正したことを、MicrosoftのExcel開発チームでプロダクトマネージャーを務めるチラグ・フィファドラ氏が発表しました。Microsoftは2022年7月にWindows版のExcelで自動変換機能を修正するための機能を搭載した初期バージョンをリリースしていたのですが、この機能をさらにアップデートし、より多くのデータ形式をサポートできるようになり、さらにMac版のExcelでも同機能が使えるようにアップデートされています。



Excelが特定の形式のデータを自動で変換してしまう場合、一部設定を変更することで、特定の種類のデータを自動変換する機能を無効化することが可能です。設定を行うには「ファイル」→「オプション」→「データ」→「自動データ変換」の順にクリックします。すると、項目の一番上には「Enable all default data conversions below when entering, pasting, or loading text into Excel.(Excelにテキストを入力、貼り付け、または読み込みする際に、以下のデフォルトのデータ変換をすべて有効にします)」と表示されており、複数のオプションを無効化できるようになっています。なお、デフォルトではすべてのオプションが有効になっている模様。





自動変換を無効化できる項目は以下の5つ。



・数値テキストから先頭のゼロを削除し、数値に変換。

・必要に応じて、数値データを15桁の精度に切り捨て、科学表記法で表示できる数値に変換。

・文字「E」の周囲の数値データを科学表記法で表示される数値に変換。

・文字と数字の連続した文字列を日付に変換。

・.csvファイルまたは同様のファイルを読み込むときに、自動数値変換を通知する。



5つ目の設定を有効にすると、その他の自動データ変換に関するオプションが少なくとも1つでも有効になっていて、ファイルを開く時にデータの自動変換機能が実行されようとしていることをExcelが検出すると、警告メッセージが表示されるようになるそうです。





ただし、上記のオプションはマクロ実行中には機能しないため、注意が必要です。



なお、これらの機能が使えるのは以下のバージョン以降のExcelとなります。



Windows:バージョン 2309(ビルド16808.10000)以降

Mac:バージョン 16.77(ビルド23091003)以降