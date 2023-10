カプコンに不正アクセス攻撃を仕掛けたRagnarLockerのダークウェブポータルを日本・アメリカ・EUの法執行機関が押収

・関連記事

カプコンが不正アクセス攻撃を受け最大35万件の個人情報が漏洩した可能性、今後発表予定のゲームタイトルに関する情報なども漏洩か - GIGAZINE



世界有数の海運会社がサイバー攻撃を受けて一部システムがオフラインに - GIGAZINE



ランサムウェアを「サービス」として犯罪グループに提供することで利益を上げる闇市場が成長している - GIGAZINE



2023年10月20日 14時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.