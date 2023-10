GoogleがAIとGoogleマップを用いて赤信号での停止を30％減らすプロジェクト「Green Light」を進めている

都市部を自動車を運転している際、短い距離を走る間に何度も赤信号に引っかかってしまい、「走っている時間より信号待ちをする時間の方が長いのではないか」と思ったことがある人もいるはず。Googleが、AIを利用して信号機の切り替わるタイミングを改善し、赤信号での停止を減らすプロジェクト「Green Light」を進めていると発表しました。 How Google AI is helping reduce greenhouse gas emissions https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-ai-reduce-greenhouse-emissions-project-greenlight/

2023年10月20日 12時30分00秒 in 乗り物, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

