2023年10月18日 12時30分 食

世界で最も辛い唐辛子「ペッパーX」が辛さの測定値でキャロライナ・リーパーを大幅に超えてギネス世界記録に認定される



アメリカのサウスカロライナ州で激辛唐辛子の開発を行うエド・カリー氏が生み出した激辛唐辛子「ペッパーX」が、辛さの単位であるスコヴィル値でこれまで世界一として認定されていたキャロライナ・リーパーを大幅に上回り、「世界一辛い唐辛子」としてギネス世界記録に認定されました。カリー氏は初めてペッパーXを食べた際、3時間以上も辛みを感じた上にけいれんまで起こしたとのことです。



Guinness World Records names Pepper X the new hottest pepper - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/pepper-x-guinness-world-record-hot-first-we-feast/



Pepper X named hottest pepper in the world by Guinness | AP News

https://apnews.com/article/pepper-x-carolina-reaper-guinness-ed-currie-9c28d8cace1db200e1f9339e783cfbf3



Hot stuff: Pepper X is named world’s spiciest by Guinness World Records | Guinness World Records | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2023/oct/17/pepper-x-spiciest-guinness-world-records



サウスカロライナ州で激辛唐辛子の開発・栽培を行っているカリー氏は、大学生の頃に趣味として唐辛子の栽培を始め、やがてフルタイムで栽培を行うようになりました。これまでギネス世界記録に世界一辛い唐辛子として認定されていたキャロライナ・リーパーも、カリー氏によって開発されたものです。



世界で最も辛い唐辛子「キャロライナ・リーパー(カロライナの死神)」はこうやって育てられている - GIGAZINE





新たに2023年10月9日、カリー氏が開発した「ペッパーX」という唐辛子が、キャロライナ・リーパーを上回る世界一辛い唐辛子としてギネス世界記録に認定されました。カリー氏は以前からキャロライナ・リーパーを上回る辛さの唐辛子を開発済みであることを公表しており、ペッパーXという名称も知られていましたが、正式にギネス世界記録に認定されたのはこれが初めてです。



唐辛子の辛さはスコヴィル値という数値で示され、辛み成分のカプサイシンをほとんど含まないピーマンのスコヴィル値は「0」、ハラペーニョのスコヴィル値は「5000」、ハバネロのスコヴィル値はおよそ「30万」程度となっています。キャロライナ・リーパーのスコヴィル値はこれらを大幅に上回る「164万」となっていますが、ウィンスロップ大学で測定されたペッパーXのスコヴィル値は平均「269万」と、キャロライナ・リーパーを100万以上も上回りました。



なお、警察官が携行する護身用のトウガラシスプレーはスコヴィル値が「約160万」、クマ撃退用の催涙スプレーが「約220万」とのことで、ペッパーXはこれらのスプレーをも上回る辛さということになります。





以下のカリー氏にインタビューした動画を見ると、ペッパーXの外観やギネス世界記録の公式認定証を確認できます。



Pepper X: The World's Hottest Pepper - YouTube





カリー氏が持っているのが、ペッパーXが世界一辛い唐辛子だと認定するギネス世界記録の公式認定証です。





ペッパーXの見た目はこんな感じ。





ゴツゴツしたまがまがしい形状はキャロライナ・リーパーに似ていますが、キャロライナ・リーパーは鮮やかな赤色であるのに対し、ペッパーXは茶色と緑色が混ざったような色合いなのが特徴的。





ペッパーXは「ミシガン州の友人が送ってくれた残酷なほど辛い唐辛子」とキャロライナ・リーパーを掛け合わせたもので、生物学的にキャロライナ・リーパーとは異なる種であることが証明されているとのこと。カリー氏は、「私たちは遺伝学・化学・植物学をカバーしました」と述べています。





実際にカリー氏がペッパーXを丸ごと1個食べた際には、3時間半にわたって辛みを感じ、その後もけいれんが起きたそうです。「私は雨の中、大理石の床に約1時間横たわり、痛みでうめきました」とカリー氏は言いますが、なんと夕食後にもう一度ペッパーXを食べたとのこと。カリー氏はその理由について、「妻に言わせると、私は『バカ』だそうですから」と笑っています。





カリー氏にとって、さまざまな品種を掛け合わせて新たに生まれる唐辛子は「我が子」のようなものだとのことです。





なお、キャロライナ・リーパーはカリー氏以外が勝手に栽培することが許可されていますが、その結果として1万件以上の無許諾製品が市場にあふれています。この経験を踏まえ、ペッパーXについては従業員や家族が十分な利益を得られるように知的財産権が厳格に保護され、市場にはホットソースの形でのみ流通する予定となっています。



カリー氏は、「他の人々はキャロライナ・リーパーからお金を稼ぎました。今度は、私が行ってきたハードワークの恩恵を受ける時です」「私たちは自分自身を守らなければなりません。ペッパーXは私たちの唐辛子であり、これで世界を征服するつもりです」と述べました。



なお、カリー氏が栽培する唐辛子の中には、ペッパーXよりもさらに辛いものもある模様。カリー氏はAP通信のインタビュアーに対し、「ペッパーXが頂点でしょうか?いいえ、これが頂点ではありません」と、いたずらっぽい笑みを浮かべて語ったとのことです。