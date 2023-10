Telegram創設者がハマス公式チャンネルの維持を表明、閉鎖は事態を余計に悪化させるという判断

メッセージングアプリ・ Telegram の創設者であり最高経営責任者(CEO)でもある パーヴェル・ドゥーロフ 氏が、パレスチナのイスラム原理主義組織「 ハマス 」が運用する公式Telegramチャンネルについて、「チャンネルを強制閉鎖することはない」と宣言しました。 Amidst Controversy, Telegram Will Keep Hamas' Channels Open – Bitcoin News https://news.bitcoin.com/amidst-controversy-telegram-will-keep-hamas-channels-open/

・関連記事

イスラエル軍が顔認証システムや街中の監視カメラを展開してパレスチナ人の監視を加速している - GIGAZINE



X(Twitter)で「パレスチナ・イスラエル戦争」の偽情報が氾濫しまくり、無関係の動画やゲームの映像まで拡散 - GIGAZINE



イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグにEUが「SNSにパレスチナ・イスラエルの戦闘に関する偽情報が多数掲載されている」と警告して対応を求める - GIGAZINE



武装組織ハマスの資金調達に使われた仮想通貨口座がBinanceの協力の下凍結される - GIGAZINE



AI生成画像検出システムがイスラエルとパレスチナの戦争の写真を「ニセモノ」と誤判定、専門家はAIで生成したものではないと指摘 - GIGAZINE



「イスラエルを非難した学生の顔」を印刷したトラックでハーバード大学周辺を走る晒し行為が発生 - GIGAZINE



X(旧Twitter)に対しEUが初のデジタルサービス法に基づく捜査開始、ハマスのイスラエル攻撃に関連した偽情報のホスティングを巡り - GIGAZINE



2023年10月17日 20時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.