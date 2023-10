ゴディバのアイスをのせて食べるピザハットのデザートピザ「詩羽のバニラキャラメルパン」はカリカリあつあつキャラメルにひんやりアイスがとろける絶品ピザでした

・関連記事

ピザハットの1人用ピザ「月見Hut Melts」は卵黄風ソースを挟んだピザにソースが2種ついて味変が自由自在 - GIGAZINE



ミスタードーナツの気分に合わせて選べる豊富なごはんメニュー「ミスドゴハン」6種を食べてみた - GIGAZINE



ピザハットの「パクチーすぎて草」を買ってきたらパクチーがまばらで草が生えるレベルだった - GIGAZINE



「激辛好きへの挑戦状」をうたう「ピザーラ セラーノペッパー~熟成サラミの旨辛ピザ~」は辛いものが苦手でも食べられるレベルの微妙な辛さで拍子抜け - GIGAZINE



2023年10月16日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.