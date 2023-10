秋華賞をリバティアイランドが制して史上7頭目の牝馬三冠達成

・関連記事

史上初「無敗の牝馬三冠」をデアリングタクトが達成 - GIGAZINE



コントレイルが史上3頭目・無敗の三冠馬に、父・ディープインパクト以来15年ぶり - GIGAZINE



三冠馬3頭が激突した2020年のジャパンカップはアーモンドアイが勝利 - GIGAZINE



史上初・ダービー馬4頭が激突したジャパンカップは三冠馬コントレイルが勝利 - GIGAZINE



2023年10月15日 20時30分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.