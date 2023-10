Pixel 8シリーズのカメラから360度写真が撮影できる「Photo Sphere」モードが削除されている

Google製スマートフォンには360度写真を撮影できる「Photo Sphere」モードがあり、Googleマップに投稿してストリートビューで表示できるようになっていましたが、2023年10月に発表・発売された「Pixel 8」シリーズではPhoto Sphereモードが削除されていることがわかりました。 The Pixel 8 lacks a camera mode Google offered since 2012 - Android Authority https://www.androidauthority.com/google-photo-sphere-mode-pixel-8-3373610/

・関連記事

Google Pixel 8 ProとPixel 8を実際に買って届いたので製品版実機開封の儀&外観フォトレビュー、Pixel 7とどう違うのか徹底比較してみた - GIGAZINE



Google Pixel Watch 2開封の儀&速攻フォトレビュー、初代Pixel Watchとどう違うのか比較してみた - GIGAZINE



アメリカでPixel 8 Proを購入するとPixel Watch 2が無料で付いてくることが判明、Pixel 8シリーズとライバルの比較も - GIGAZINE



2023年10月13日 11時31分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.