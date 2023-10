2023年10月13日 11時37分 ネットサービス

分散型SNS「Bluesky」初のiPhone向けサードパーティーアプリ「Graysky」が登場予定、「翻訳機能搭載」「GIFアニメ対応」など便利機能盛りだくさん



分散型SNSのBlueskyは、X(旧Twitter)に似た操作感を備えていることから、劇的に変化しつつあるXからの乗り換え先の一つとして注目を集めています。Blueskyはオープンソースの分散型SNSプロトコル「AT Protocol」を採用しており、多くの有志によってサードパーティーウェブアプリやスマートフォン向けアプリのテスト版が開発されてきました。そして、ついにエンジニアのサミュエル・ニューマン氏によって開発されたiPhone向けアプリ「Graysky」が2023年10月21日からApp Storeで配信開始されることが決定しました。



Blueskyは2021年にX社内プロジェクトから独立した「Bluesky PBLLC」によって開発されているSNSで、Xに似た外観や操作感を備えているほか、「アカウントが本物であることを無料で証明する機能」などを搭載しています。そんなBlueskyはXからの乗り換え先として注目されており、着実にユーザー数を増やしていることが報告されています。BlueskyがどんなSNSなのかは以下のレビューを読むと一発で理解できます。



ロンドンを拠点とするエンジニアのニューマン氏は、Blueskyについて「理想的なXの形です」と述べています。一方で、Blueskyには「ユーザーの『いいね』を簡単に閲覧できるリスト」や「GIF形式ファイルのサポート」などが欠けていると指摘しています。そこでニューマン氏は、Blueskyユーザーのホールデン・フォアマン氏などの協力を得て、サードパーティ製モバイルアプリ「Graysky」を開発しました。



Grayskyは、Blueskyに搭載されていない機能をサポートすることで、Bluesky公式アプリに先んじることを重視しており、「いいね」リストの閲覧やGIFファイルのサポート、スレッド内のインライン翻訳、ハッシュタグのサポートなどに対応しています。





Blueskyには「本」「天文学」「ガーデニング」など、ユーザーの興味や関心に基づいて投稿が表示されるカスタムフィード機能が搭載されています。また、フォロー・フォロワーに人気がある投稿やメンションだけを取り上げた投稿だけを表示するなど、さまざまな方法でタイムラインをフィルタリングすることも可能です。



Grayskyでは、メインのタブから自身が選択したカスタムフィードに直接ジャンプすることが可能。さらにフォローしたいカスタムフィードを探している場合は、検索機能を使うことで、ほかのユーザーが作成したさまざまなカスタムフィードを確認することができます。これまでのBlueskyの検索機能では、ユーザーと投稿の検索だけが可能でしたが、Grayskyでは、ユーザーや投稿、各ユーザーが作成したカスタムフィードを表示することもできるとのこと。





細かい機能として、Grayskyには「招待コードの確認機能」や「アプリをライトモードまたはダークモードに切り替える機能」「アダルトコンテンツや暴力的なコンテンツをタイムラインに表示する量の調節機能」「再投稿をタイムラインに表示するか選べる機能」などが搭載されています。



GrayskyのiOSアプリ版は2023年10月21日に配信開始される予定。また、将来的には下書き機能の搭載やブックマーク機能、代替テキストの自動生成、見たくない単語のミュート機能、投票機能なども実装される予定です。加えて、ホームフィード設定やコンテンツフィルターなどの改善も実施されるとのこと。





Grayskyは無料配信される予定で、記事作成時点ではApp Storeでダウンロード予約が可能です。また、Android版も公開予定とのことです。



