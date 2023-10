切れた神経を再びつなぎ合わせることが可能な物質の開発に成功

Rice-engineered material can reconnect severed nerves | Rice News | News and Media Relations | Rice University https://news.rice.edu/news/2023/rice-engineered-material-can-reconnect-severed-nerves

人間の神経細胞は膜の内外に存在するイオンを介した電気信号を伝えることでさまざまな情報をやりとりしています。しかし、この神経細胞が損傷して切れてしまうと、再びつなぎ合わせるのは至難です。ライス大学の研究チームが、新しく発見した材料を使って損傷した神経細胞を再びつなぎ合わせる実験に成功したと報告しています。 Self-rectifying magnetoelectric metamaterials for remote neural stimulation and motor function restoration | Nature Materials https://www.nature.com/articles/s41563-023-01680-4

2023年10月12日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.