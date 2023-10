中国のスマホメーカーXiaomiなどが「インドで中国のプロパガンダを広めるニュースサイト」への資金提供を支援したと警察が主張

FIR links NewsClick case to legal aid for Chinese companies - The Hindu https://www.thehindu.com/news/national/fir-links-newsclick-case-to-legal-aid-for-chinese-companies/article67390014.ece NewsClickはジャーナリストのプルカヤシャ氏が2009年に創設したニュースサイトであり、「進歩的な活動に焦点を当ててインド国内外のニュースを扱う」ことを掲げて運営されています。

2023年10月10日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

