2023年10月10日 23時00分 モバイル

スマホを一晩中充電しっぱなしにするとバッテリーの寿命が減るというのは本当?



スマートフォンの充電には時間がかかるので、寝る前に充電ケーブルにつないで朝にはフル充電の状態にしておきたいと思う人も多いはず。主要なスマートフォンメーカーの資料や過去の事故事例を元に、専門家がスマートフォンのバッテリーのベストな充電方法を解説しました。



Should you charge your phone overnight? Will ‘overcharging’ make it explode? Common battery myths debunked

https://theconversation.com/should-you-charge-your-phone-overnight-will-overcharging-make-it-explode-common-battery-myths-debunked-214956



◆スマートフォンのバッテリーの平均的な寿命

オーストラリア・セントラルクイーンズランド大学で情報通信技術を教えているRitesh Chugh准教授によると、バッテリーの寿命には製造されてからの年数や化学的な要因など、さまざまな要素が関係しているとのこと。特に、ほとんどのスマートフォンに搭載されているリチウムイオンバッテリーは、温度の変動や充放電、機器の使用により劣化し、容量や性能が低下していきます。



これについてAppleは「通常のiPhoneのバッテリーは、通常の条件下で使用された場合、フル充電サイクルを500回繰り返した後も本来の蓄電容量の最大80%を維持するよう設計されています」と説明しています。また、2021年に発表された調査では、2019年当時市場に出回っていたスマートフォンは、平均して850回のフル充電サイクルで容量が80%以下になるという結果が得られました。これは、約2~3年使うとバッテリーの容量が元の80%になることを意味しています。





◆スマートフォンを充電するのに最適なタイミング

ほとんどのスマートフォンは、使い切ってからフル充電まで30分から2時間ほどかかりますが、Chugh氏によると「一晩中スマートフォンを充電するのは無駄な上にバッテリーの劣化を早めます。バッテリーの寿命を最大限に延ばすためには、フル充電、つまり0%から100%まで充電するのは避けるべきです」とのこと。



Samsungも「バッテリーを100%まで充電する頻度が高すぎると、バッテリーの全体的な寿命に悪影響を及ぼす可能性があります」と案内しています。



フル充電がバッテリーの寿命を縮めるのはiPhoneも同様であるため、Chugh氏は「バッテリーの充電は80%までとし、20%以下にならないようにすることをお勧めします」と述べました。





◆それでもフル充電するとどうなる?

SNSを欠かさずチェックしたい人やゲームアプリをよく遊ぶ人など、出先でバッテリー切れにならないように100%まで充電をしたいケースもありますが、フル充電にはバッテリーの寿命を縮めるという弊害があります。



例えば、一晩中スマートフォンを充電ケーブルにつないでおくと、100%を維持するためのトリクル充電が行われ、これがバッテリーの消耗につながります。そうなるのを防ぐため、iPhoneには80%以上の充電を遅らせる機能があるほか、SamsungのGalaxyシリーズも設定で充電の上限を85%に制限することが可能です。



また、リチウムイオンバッテリーは過充電により異常な発熱や発火を起こす場合がありますが、多くのスマートフォンにはバッテリーが100%以上充電されるのを防いで過充電による損傷を回避する機能があるため、実際に充電でスマートフォンが爆発する可能性は非常に低いとのこと。



しかし、スマートフォンが予期せず爆発したという事故がたびたび報告されており、2023年4月には8歳の少女が死亡する事故がインドで発生しています。



また、2016年8月にリリースされたSamsungのGalaxy Note 7は、バッテリーに起因する爆発事故が相次いだことで問題となり、それを面白がったゲームファンが爆弾としてGalaxy Note 7を登場させるゲームの改造データ(MOD)を開発したことがあります。



ついにサムスンのGalaxy Note 7を爆弾として爆破しまくることができるMODがGTA5に登場 - GIGAZINE





通常の場合、こうした発火や爆発などの事故は製造時の欠陥や劣悪な品質、あるいは機器の物理的な損傷によって引き起こされます。また、リチウムイオンバッテリーは充電中に発生した熱を放出しきれずにデバイスが過熱することがあり、これがやけどや火災につながるおそれもあります。



スマートフォンのバッテリーの多くは0度~40度の範囲で効率的に動作するように設計されているため、火災や爆発を防ぐためには周囲の温度が高くならないようにする必要があります。また、充電器やケーブルが不良品だったり、質が悪かったり、非正規のものだったりするのも加熱や発火の原因となります。



◆バッテリーの寿命を延ばすコツ

こうした知見から、Chugh氏はバッテリーの性能を維持する使い方を以下の8点にまとめました。



・最新のアップデートをインストールし、メーカーのバッテリー効率向上機能の改善が常にデバイスに導入されているようにする。

・市販の充電器の中には、仕様が違ったり安全基準を満たしていなかったりするものもあるため、純正品や認証済みの充電器を使う。

・スマートフォンを高温にさらさない(AppleとSamsungは0度から35度の周辺温度が最適としている)。

・バッテリーの残量は20%以上80%以下をキープする。

・バッテリーを充電しっぱなしにせず、フル充電させる場合は100%になったらケーブルを抜く。

・充電中は風通しのいい場所に置き、充電ケーブルにつないでいる間は毛布や枕の下に置いたり、自分の体の下に敷いたりしない。

・バッテリーの状況をよく見て、やたら充電に時間がかかったり、異常にバッテリーの減りが早かったりしていないかチェックする。

・スマートフォンが異常に発熱していたり、背面が膨らんでいたりする場合は、正規の店で修理・点検してもらう。