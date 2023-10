2023年10月09日 18時00分 サイエンス

オス同士の絆が強いイルカはメスと交尾する可能性も高いとの研究結果、チームで「友だちのナンパ」をアシストするイルカも



「男性にモテる男性は女性にもモテる」というフレーズを聞いたことがある人は多いはず。人間だけでなくイルカでも、他のオスと仲がいいオスのイルカはメスのイルカと交尾できる可能性が高いことが判明しました。オスがメスをめぐる競争の中で複雑な協力関係を構築するのは、イルカ以外では人間だけとされています。



チンパンジーなどの動物のオスは、メスとの交尾をめぐって激しい争いを繰り広げることがよく観察されており、その対立はしばしば暴力に発展します。一方、オーストラリア西部のシャーク湾に生息する成体のミナミハンドウイルカのオス121頭を追跡したところ、イルカのオスはお互いに対して驚くほど協力的なことがわかりました。



2022年8月に学術誌の米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された論文によると、ミナミハンドウイルカのオスは複数のオスと「同盟関係」を結ぶことがあり、他のオスとの同盟関係が強いオスはメスとの接触も多かったとのこと。また、オスのイルカがメスを追いかける時には、同盟関係にある2~3頭のオスがチームになり、メスへの求愛をサポートする行動も見られました。



同盟には複数のレベルがあり、お互いの求愛を助ける2~3頭のチームである「1次同盟」以外に、他の同盟に対抗するために4~14頭で結成する「2次同盟」もありました。しかし、同盟同士がいつも競合しているかというとそうでもなく、逆に同盟レベルで協力する「3次同盟」もあるという、複雑な社会が形成されることがわかりました。



以下は、シャーク湾のイルカのオス121頭の2次同盟と3次関係を図にしたもの。追跡調査により、シャーク湾には12の2次同盟と5つの3次同盟があることがわかりました。オスは平均して22頭のオスと交友関係を築いており、中には50頭の友だちがいるオスもいたそうです。





このような同盟を結んでいるオスは、そうでない場合に比べてメスとの交尾に成功する可能性が高くなりました。これは、他のオスとの協力により競争が減り、メスに求愛する時間を増やすことができたのが要因とされています。同盟関係による恩恵には、同盟の規模よりもオス同士の関係の深さの方が大きな影響を及ぼしていました。



論文の著者のひとりであるイギリス・ブリストル大学生物科学部のサイモン・アレン氏は、「これは地元のサッカーチーム、地方チーム、そしてナショナルチームのようなものです。あるいは地方議会、国会、そして国際同盟にたとえることもできます。このような戦略的な複数レベルの同盟は、以前までは人間特有のものだと考えられてきました」と話しました。





イルカがなぜこのような関係を構築するよう進化したのかは、はっきりとはわかっていません。イルカは人間とは違って決まったつがいを作らず、オスが子育てに参加することもありません。このようなイルカの乱婚的な社会構造は、人間よりもむしろチンパンジーに似ています。



一説によると、この人間とイルカの共通性は「社会脳仮説」で説明がつくかもしれないとのこと。これは、複雑な社会的関係がヒトやイルカが持つ大きな脳や知性の進化の原動力となった可能性があるという説です。



研究者らは論文の中で、「イルカのオスたちが形成する戦略的かつ複数レベルの同盟関係の発見は、人間の社会的および認知的進化についての理解にも役立つ驚くべき収束の事例です」と述べました。