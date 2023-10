2023年10月07日 14時00分 サイエンス

猛暑と大気汚染は単体でも危険だが組み合わさるとさらに死亡リスクが跳ね上がる



2023年7月は世界的に「観測史上最も暑い月」だったことが報じられており、今後もますます気候変動に伴う気温の上昇が進むことが懸念されています。そんな気温上昇にPM2.5(微小粒子状物質)などによる大気汚染が組み合わさると、さらに死亡リスクが増加してしまうと南カリフォルニア大学の研究者らが警告しています。



The Effects of Coexposure to Extremes of Heat and Particulate Air Pollution on Mortality in California: Implications for Climate Change | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202204-0657OC





Extreme heat and air pollution can be deadly, with the health risk together worse than either alone

https://theconversation.com/extreme-heat-and-air-pollution-can-be-deadly-with-the-health-risk-together-worse-than-either-alone-187422



猛暑と大気汚染はそれ単体でも人体に深刻な悪影響を及ぼし、死亡リスクを増加させることが知られています。そこで、南カリフォルニア大学の公衆衛生科学部で助教を務めるエリカ・ガルシア氏らの研究チームは、熱波や山火事による大気汚染が発生しやすいカリフォルニア州における2014年~2020年の死亡者数データを分析しました。



合計150万人もの死亡者数データと死者が出た日の気象条件を分析した結果、「暑い日」と「PM2.5の濃度が高い日」には、それぞれ死亡者数が増加していることが判明。そして、猛暑と大気汚染が同時に発生した日は、それぞれが単体で発生した日よりもはるかに死亡者数が多いことがわかりました。



以下の棒グラフを見ると、水色の「PM2.5濃度が極端に高かった日」は死亡リスクが5%増加し、赤色の「極端に暑かった日」は死亡リスクが6%増加したことがわかります。さらに、紫色の「極端な大気汚染と猛暑の両方が生じた日」は、死亡リスクが21%も増加したことが読み取れます。この影響は特に高齢者で顕著となり、75歳以上の死亡リスクは大気汚染と猛暑が両方発生すると33%以上も増加したとのことです。





猛暑と大気汚染が組み合わさることで死亡リスクが高くなる理由について、研究チームはいくつかの仮説を提唱しています。まず一つめが、活性酸素の産生と分解のバランスが崩れることによる酸化ストレスです。大気汚染と猛暑は過剰な活性酸素の産生を引き起こすと共に抗酸化物質の活性を低下させるため、酸化ストレスを悪化させてしまうとのこと。



二つめが、猛暑による睡眠不足が影響しているという可能性です。今回の研究では、夜間の高い気温と大気汚染が同時に発生した際、最も悪影響が大きくなることが示されました。これは、夜間の気温が高いことで睡眠が妨げられ、体温調節機能の乱れなどが相まって大気汚染の影響を受けやすくなる可能性を示唆しています。



また、特に高齢者は心臓病・高血圧・糖尿病・肺疾患などの慢性的な健康問題を抱えていることが多く、体温調節障害も加齢と共に発生しやすくなります。そのため、猛暑と大気汚染の組み合わせが高齢者により深刻なダメージを与える可能性があるとガルシア氏らは述べています。





今回の研究はアメリカのカリフォルニア州を対象にしていますが、気候変動は世界中の多くの国や地域で気温を上昇させており、屋外のPM2.5のレベルにも影響を及ぼしているため、問題はカリフォルニア州だけにとどまりません。



研究チームは、極端な暑さや大気汚染による悪影響を軽減するため、人々は対策を講じるべきだと指摘。ショッピングモールや公共の場所にエアコンを配備し、自宅でも暑い日はエアコンを付けるようにすることで猛暑のダメージを軽減できるほか、空気清浄機などの導入も役に立つと主張しました。