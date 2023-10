GPT-4とClaude 2は「16世紀に書かれたラテン語の魔術書」まで翻訳することが可能、学者が「人間のプロに匹敵する」と太鼓判

「 ChatGPTで論文を読む手間が99%減った 」と話す研究者がいるように、AIによる支援は学術研究に大きな変化をもたらそうとしています。カリフォルニア大学サンタクルーズ校の歴史学者であるベンジャミン・ブリーン氏が、OpenAIの大規模言語モデル(LLM)であるGPT-4とAnthropicのClaude 2を使用して16世紀のラテン語の書物を翻訳させたところ、驚くほど精度が高い結果が得られたことを報告しました。 Translating Latin demonology manuals with GPT-4 and Claude https://resobscura.substack.com/p/translating-latin-demonology-manuals LLMの支援を研究に生かす試みとして、ブリーン氏はGPT-4やClaude 2が持つ以下の3つの機能に注目しました。 ・前近代の書物をOCRにかけて得た文字化け混じりの文章のような、不完全な原典の内容を推測する能力。 ・Google翻訳のような専用翻訳機とは異なり、書物が書かれた歴史的背景なども含めた広範な学習データを持っていること。 ・要約と分析を行う能力。

・関連記事

ついにChatGPTが「見る」「聞く」「話す」に対応、人間と同じように音声で会話したり写真の内容について質問したりできる - GIGAZINE



「死んだ祖母の形見」とウソをつくことでBingチャットにCAPTCHAの画像認識を解かせることに成功 - GIGAZINE



GPT-4の顔認識性能を懸念してOpenAIが顔認識機能を制限 - GIGAZINE



ChatGPTに完全統合して会話から画像を生成できるAI「DALL-E 3」をOpenAIが発表、前世代よりテキストに忠実で安全性も向上 - GIGAZINE



「ChatGPT」に使われる言語モデル「GPT」からうまく答えを引き出すためのOpenAI公式ガイド - GIGAZINE



GPT-3は傾向や類似点を見いだして問題を解決する「類推」のテストで大学生を上回る能力を発揮できる - GIGAZINE

2023年10月04日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.