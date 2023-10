火星で発生した高さ2kmに達する「ダスト・デビル(塵旋風)」をNASAの火星探査機パーサヴィアランスが撮影

・関連記事

火星表面を走り回る「ダストデビル」のムービー - GIGAZINE



火星で初めて「地震」が観測される - GIGAZINE



140万再生された「火星の4K写真」をまとめたムービー - GIGAZINE



火星で発見された扉型の穴がまるでSF映画だと話題に - GIGAZINE



火星から「日食」を高解像度で撮影した動画が公開される - GIGAZINE



「奇妙にねじれた岩の塔」を火星の無人探査機キュリオシティが発見 - GIGAZINE



NASAの火星探査機「パーサヴィアランス」が生命の兆候である水で変質した岩石から有機物を発見 - GIGAZINE



「音速超えの風速」や「メタンの雨」など太陽系に存在する異様な「天気」7つ - GIGAZINE



2023年10月04日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.