ガソリンスタンドをBluetoothでハッキングして3000リットルものガソリンを無料で給油し放題にした男が現れる

アメリカ・ワイオミング州のガソリンスタンドで、1人の男が給油機をハッキングして大量のガソリンを無料で給油できる状態にした事件が発生しました。被害額は3000ドル(約45万円)に上り、店員は「できることはほとんど何もなかった」と嘆きました。 Detroit man steals 800 gallons using Bluetooth to hack gas pumps at station https://www.fox2detroit.com/news/detroit-man-steals-800-gallons-using-bluetooth-to-hack-gas-pumps-at-station ガソリンスタンドの店員によると、泥棒はスマートフォンとBluetoothを利用して給油機をハッキングしていたとのこと。どのような方法でハッキングに成功したのかは明らかにされていません。

2023年10月04日 12時30分00秒 in Posted by log1p_kr

