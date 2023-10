「インド製iPhoneの品質はひどい」というバッシングが中国ソーシャルメディアで広まりつつある

・関連記事

iPhone 15 Proの落下テストの結果「背面ガラスが従来よりも割れやすくなっている」可能性、iPhone 15 Pro Maxは指で押すだけでガラスが割れるとも - GIGAZINE



iPhone 15シリーズは充電中や長時間使用時にオーバーヒートする問題が複数ユーザーから報告される - GIGAZINE



さっそくiPhone 15 Pro Maxを分解するムービーがYouTube上に登場、内部の構造・部品はこんな感じ - GIGAZINE



中国が「iPhoneの利用禁止」を政府職員に通達したと報じられてAppleの株価が連日下落 - GIGAZINE



大規模な抗議デモが発生したFoxconnの巨大iPhone工場地帯「iPhone City」のロックダウンがついに解除、Appleにとって中国が最大のリスクに - GIGAZINE



Appleの有機ELディスプレイのサプライヤーとして注目される中国企業「BOE」はどのように成長したのか? - GIGAZINE



iPhone製造のFoxconnがパンデミックによる部品調達の遅れを懸念、「iPhone 13」に影響を与える可能性も - GIGAZINE

2023年10月04日 17時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.