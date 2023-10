パーキンソン病の原因は「ミトコンドリアDNAの損傷」かもしれないという研究結果

Researchers find a cause of Parkinson’s disea | EurekAlert! https://www.eurekalert.org/news-releases/1003348 パーキンソン病は世界中で1000万人に影響を及ぼしている病気であり、その数は今後も ますます増えていく とみられていますが、パーキンソン病の根本的な治療法は見つかっていません。また、家族性の症例については複数の病因遺伝子が特定されているものの、大多数の患者における発症の原因はよくわかっていないとのこと。 新たな研究で、コペンハーゲン大学の神経免疫学者である Shohreh Issazadeh-Navikas 教授が率いる研究チームは、アルツハイマー病患者のヒトの脳を分析しました。その結果、脳細胞のミトコンドリアが持つDNA( ミトコンドリアDNA )が損傷して断片化することが、パーキンソン病の原因になっている可能性があるとわかりました。 また、健康なマウスの脳に損傷したミトコンドリアDNAの断片を注入したところ、運動障害や神経精神障害、認知障害といったパーキンソン病のような症状が誘発されることも確認されました。さらに、ミトコンドリアDNAの断片を注入した部位から離れた場所でも神経変性が引き起こされ、一種の感染のようにパーキンソン病の特性が広がったと報告されています。 Issazadeh-Navikas氏は、「ミトコンドリアから損傷したDNA断片が細胞内に放出されると、細胞にとって有毒なものとなり、神経細胞はこの有毒なミトコンドリアDNAを排出しようとします。脳細胞は相互につながっているため、これらの有毒なDNA断片はたき火で燃え上がった制御不能な山火事のように、隣接する遠い細胞にまで広がっていきます」と述べました。

・関連記事

血液検査で「症状が出る前」にパーキンソン病の発症リスクを調べるAIツールが開発される - GIGAZINE



パーキンソン病の兆候を人の目をスキャンしてAI分析することで発症7年前までに検出可能であることが報告される - GIGAZINE



網膜画像から目の病気やパーキンソン病の兆候を検出するAI「RETFound」が登場、自己教師あり学習により事前トレーニングが簡潔に - GIGAZINE



「心臓発作を経験した人はパーキンソン病になるリスクが低い」との研究結果 - GIGAZINE



パーキンソン病のリスクを水中の汚染物質が高めることが30万人超を対象にした調査で強く示唆される - GIGAZINE



嗅覚の喪失はパーキンソン病やアルツハイマー病の初期兆候である可能性 - GIGAZINE



パーキンソン病の早期診断につながるブレイクスルーをマイケル・J・フォックスの財団が支援する研究チームが発表 - GIGAZINE



パーキンソン病のパンデミックが将来起こる可能性があると研究者が警告 - GIGAZINE



2023年10月03日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.