トム・ハンクスが自分出演の歯科保険のCMを見て「これはAIだ」と指摘

俳優のトム・ハンクスが歯科保険を宣伝するCMが出回っていることを受け、ハンクス本人が「その動画はAI製なので注意して」と警告するメッセージを発信しました。 Tom Hanks Warns Fans About 'AI Version of Me' Promoting Dental Plan https://variety.com/2023/film/news/tom-hanks-ai-video-dental-plan-warns-fans-1235741781/

2023年10月02日 13時21分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

