海洋マイクロプラスチックの大部分は自動車のタイヤから発生していることが報告される

Tire Dust Makes Up the Majority of Ocean Microplastics: Study https://www.thedrive.com/news/tire-dust-makes-up-the-majority-of-ocean-microplastics-study-finds

細かく砕けたプラスチック粒子「 マイクロプラスチック 」は、川や海に流れた際に魚介類が食べてしまうことがあり、 海洋汚染 の原因の一つになっています。カリフォルニア大学バークレー校などの研究チームが、タイヤの製造過程で使用される添加物「 6PPD 」がマイクロプラスチックとして魚に取り込まれていることを報告したことで、海洋マイクロプラスチックの一部がタイヤから発生していることが明らかになりました。 Road Hazard: Evidence Mounts on Toxic Pollution from Tires - Yale E360 https://e360.yale.edu/features/tire-pollution-toxic-chemicals

2023年10月02日 11時10分00秒 in 乗り物, サイエンス, Posted by log1r_ut

