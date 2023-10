爆風は弾丸の軌道を変えることができるのか？ハイスピードカメラで検証

発射された弾丸を刀ではじく、強力な磁場で弾丸の軌道をそらすなど、一見すると現実味のないことでももしかしたら実現できるかもしれません。さまざまな瞬間をハイスピードカメラで撮影しているYouTubeチャンネル・The Slow Mo Guysが、「C-4爆薬で弾丸の軌道をそらせるのか」という説を検証する実験を行い、その様子をスローモーション動画に収めました。 Can Explosions Deflect Bullets? 2 MILLION FPS - The Slow Mo Guys - YouTube The Slow Mo Guysパーソナリティのギャブ氏(左)とダン氏(右)。今回は「9mm弾の軌道をC-4爆薬で変えられるのか」という実験を行います。

2023年10月02日 20時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

