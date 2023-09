2023年09月29日 10時54分 メモ

NVIDIAがフランスで家宅捜索を受ける、独占禁止法違反の疑いで



2023年9月26日に、フランスの競争委員会(Autorité de la concurrence)がNVIDIAのフランス事務所を独占禁止法違反の疑いで家宅捜査していたことがわかりました。



The General Rapporteur of the Autorité de la concurrence indicates that an unannounced inspection was carried out in the graphics cards sector | Autorité de la concurrence

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/general-rapporteur-autorite-de-la-concurrence-indicates-unannounced-inspection-was





Nvidia perquisitionné par l'Autorité de la concurrence en France - Challenges

https://www.challenges.fr/high-tech/nvidia-perquisitionne-par-l-autorite-de-la-concurrence-en-france_868668





Nvidia’s French Offices Raided in Cloud-Computing Antitrust Inquiry - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai/nvidias-french-offices-raided-in-cloud-computing-competition-inquiry-97c094ea



Nvidia's French offices raided in cloud-computing competition inquiry -WSJ | Reuters

https://www.reuters.com/technology/nvidias-french-offices-raided-cloud-computing-competition-inquiry-wsj-2023-09-28/



Autorité de la concurrenceは9月27日に、「裁判官の許可に基づき、フランス司法省の調査局は、グラフィックカード分野で反競争的行為をした疑いのある企業の施設に早朝の家宅捜索を行いました」と発表し、企業名を伏せつつ、GPU市場で独占的な地位を占める企業に対する強制捜査の実施を報告しました。





これについて、フランスのメディアであるChallengesは27日、「フランス反競争当局が26日にNVIDIAを抜き打ちで訪問し、押収作業を行いました」と報道。アメリカのメディア・Wall Street Journalも28日に、フランス当局の家宅捜索はNVIDIAをターゲットにしたものだったことが、関係者からの情報提供により明らかになったと報じました。



具体的な捜査内容は不明ですが、こうした家宅捜索は一般的に数時間におよび、早朝に施設を訪問した当局者が企業の敷地内を捜査し、物理的な資料やデジタル資料を押収し、出勤してきた社員から事情を聴取するという形で行われます。





フランス当局は今回の捜査を、クラウドコンピューティング分野に対するさらに広範な捜査に基づくものだとしており、その背景には「大企業がコンピューティング能力へのアクセスを通じてクラウドコンピューティング分野から小規模な競合他社を排除しているとの懸念がある」と述べました。



OpenAIのChatGPTをはじめとする生成AIの台頭によりNVIDIAのチップの需要は急拡大しており、品薄状態が続いています。これに伴ってNVIDIAの売り上げも急増し、2023年6月にはNVIDIAの時価総額が初めて1兆ドル(約150兆円)を上回りました。ロイターによると、NVIDIAのAIチップ市場のシェア率は80%に達しているとのことで、今後より強力なハードウェアが投入されれば同社のシェア率は90%に達すると見込まれています。



複数のメディアがNVIDIAに問い合わせていますが、同社はコメントを拒否しました。