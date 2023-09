Metaは20年契約の賃貸物件を2年で解約して270億円以上を支払っている

Metaはロンドン北西部、リージェンツ・パーク近くのトリトン・スクエア1番地を、2021年から20年契約で借りていましたが、人員削減に伴ってこれほど大規模なオフィスは不要になったため、3年目にして契約を解除。そのために、7年分の家賃に相当する1億4900万ポンド(約270億円)を支払っていると報じられています。 Meta coughs $181M to exit lease on vacant London offices • The Register https://www.theregister.com/2023/09/27/meta_coughs_181m_to_exit/

2023年09月29日 09時20分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

