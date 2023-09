NTTドコモがNVIDIAのGPUを使った5G基地局設置へ、ドコモ5G遅すぎ切れすぎ＆つながらない問題は解決するのか？

・関連記事

iPhone 15 Proは新モデムにより5G通信速度が最大24%も向上していることが明らかに - GIGAZINE



Appleが自社製5Gモデムチップ開発の遅れからQualcommとの契約を2026年まで延長、一体何が起きているのか? - GIGAZINE



5G最速のスマートフォンは「iPhone 14 Pro」、日本で5G最速のスマートフォンは? - GIGAZINE



2023年09月27日 11時50分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.