2023年09月27日 12時00分 モバイル

iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxはケースなしで使うと一時的にフレームの色が変色することがあるとAppleが発表



2023年9月22日に発売されたAppleのスマートフォンiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxはフレームにチタニウムを使用しています。そんなiPhone 15 ProやiPhone 15 Pro Maxをケースなしで使用するとチタニウムフレームが一時的に変色することをAppleが報告しています。



2023年9月に発売されたiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxは、フレームの材質を従来のステンレスからチタニウムに変更することで耐久性の向上や軽量化を実現しています。また、フレームをステンレスからチタニウムに変更することでつや消し効果が向上し、指紋が目立ちにくくなってます。



一方でAppleは公式サイトにおいて「iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxの場合、付着した指紋によって一時的に外側のフレームが変色する可能性があります」と報告。海外メディアの9To5Macは「ケースなしでiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxを使用すると、一時的にチタニウムフレームの色が変色する可能性があります」と述べています。



The finger prints look shockingly bad ???? Blue Titanium and Natural Titanium ???? pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare)



指紋によってフレームが変色した場合、Appleは「柔らかく、少し湿らせた、糸くずの出ない布でiPhoneのフレームを拭いてください」と推奨しています。AppleはiPhoneの清掃に使用する布について指定していませんが、9To5Macは「Appleは独自のポリッシングクロスを使用してほしいと考えているようです」と指摘しています。



「Apple純正の布」はチタニウム採用iPhone 15 Proにも対応で互換性バッチリ - GIGAZINE