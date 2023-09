「ソニーのあらゆるシステムをハッキングした」とランサムウェアグループが主張

‘All Of Sony Systems’ Allegedly Hacked By New Ransomware Group https://kotaku.com/sony-playstation-hack-breach-ransomware-ransomed-vc-1850870993 Ransomed.vcは2023年9月から運営されているランサムウェアグループですが、Cyber Security Connectによると「過去の ダークウェブ 上にあるフォーラムやグループとのつながりがある」とのこと。Ransomed.vcはハッキングの証拠としてソニーの社内ログインページのスクリーンショット、テストベンチマークの詳細を概説するPowerPointで作成された社内プレゼンテーション資料、複数のJavaファイルなど、ソニーの保有する6000個のファイルにアクセス可能となったと主張しています。 Ransomed.vcは「我々はソニーのすべてのシステムを侵害することに成功した」「我々はソニーに身代金を要求しません!ハッキングにより入手したデータは販売します。ソニーが身代金の支払いを行わないであろうためです。データは販売します。我々はデータを販売しています」と述べ、ハッキングにより盗み出したデータは身代金要求のためでなく、販売のために利用すると説明しています。

オーストラリアのサイバーセキュリティメディアである Cyber Security Connect が、ソニーの「あらゆるシステム」をハッキングしたというランサムウェアグループ「Ransomed.vc」の存在を指摘しています。 Ransomed.vc group claims hack on ‘all of Sony systems’ - Cyber Security Connect https://www.cybersecurityconnect.com.au/commercial/9600-ransomed-vc-group-claims-hack-on-all-of-sony-systems

2023年09月26日 11時15分00秒 in セキュリティ, Posted by logu_ii

