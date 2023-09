有名チーズブランドのスライスチーズが「窒息の危険あり」としてリコール

Kraft recalls 84,000 cases of American cheese slices over choking hazard – NBC Chicago https://www.nbcchicago.com/news/business/money-report/kraft-recalls-84000-cases-of-american-cheese-slices-over-choking-hazard/3232425/

日本でもチーズの定番メーカーのひとつとして知られている Kraft Heinz のスライスチーズが、「窒息の危険あり」としてリコール対象となりました。 The Kraft Heinz Company - Kraft Heinz issues voluntary recall of select Kraft Singles American Processed Cheese Slices https://news.kraftheinzcompany.com/press-releases-details/2023/Kraft-Heinz-issues-voluntary-recall-of-select-Kraft-Singles-American-Processed-Cheese-Slices/default.aspx

・関連記事

ネズミは本当にチーズが好きなのか?チーズよりも好きなものはあるのか? - GIGAZINE



結局「牛乳や乳製品」は健康にいいのか悪いのか? - GIGAZINE



なぜスイスチーズには穴があるのか? - GIGAZINE



火山の力を借りて熟成させるチーズが700個も盗まれるほどの人気に、その秘密とは? - GIGAZINE



法律で販売が禁止され闇市では高値で取引される「世界で最も危険なチーズ」とは? - GIGAZINE



2023年09月21日 12時30分00秒 in 食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.