Xboxのトップが任天堂を買収したいと考えていたことが流出した社内メールから判明



MicrosoftでXbox部門の責任者を務めるフィル・スペンサー氏が、任天堂の買収に関心を寄せていたことがわかりました。スペンサー氏は買収を「両社にとって良い動き」と考えていました。



Activision Blizzardの買収を巡るMicrosoft対アメリカ連邦取引委員会法(FTC)の裁判では、スペンサー氏がセガやスクウェア・エニックスなどの有名企業買収に関心を寄せていたことがすでに明らかになっています。



2023年9月19日、新たにネットに公開された裁判資料の一部から、スペンサー氏が任天堂の買収も画策していたことが判明しました。スペンサー氏は任天堂の買収について「キャリアを築くことにつながる」と指摘し、「正直なところ、両社にとって良い動きだと思う」と述べていました。



しかし、スペンサー氏は任天堂が売却に消極的であることを認め、「任天堂は大きな現金の山に座っているようなものだ。どうやら現在の地位に満足しているようで、短期的には買収のめどが立たない。敵対的なアクションが良い手だとは思わない」とも指摘しています。





この資料は、MicrosoftがActivision Blizzardの買収を発表する以前、ベセスダ・ソフトワークスを買収するよりも前の2020年8月に送信された社内メールでした。メールはMicrosoftの幹部の一人である沼本健氏とスペンサー氏、クリス・カポセラ氏のやりとりを記したもの。スペンサー氏は沼本氏への返信として「任天堂がゲーム分野における当社にとっての最大の資産であり、当社にとって、ゲームが消費者との関連を獲得するための最も可能性の高い道であるということに完全に同意します」と話しています。当時MicrosoftはTikTokの買収を協議中でしたが、沼本氏はベストマッチだとは感じていなかったようだとThe Vergeに指摘されています。





スペンサー氏は「アメリカの企業が任天堂とのチャンスを得るとしたら、おそらく当社が最良の立場にあると感じています。不幸な(または任天堂にとって幸運な)状況なのは、任天堂が巨額の現金を抱えているという事実です。私は任天堂の株式を大量に取得しているValueAct Capital(アメリカの投資会社)のメイソン・モーフィットと連絡を取り合っています。おそらく彼は任天堂からさらに多くの株式を取得するよう求めてくるでしょう。任天堂株は当社にチャンスをもたらす可能性があります。そのきっかけがなければ、任天堂との相互に合意可能な協議への見通しは立ちません。敵対的な行動はいい動きとは思えないので、これは長期戦になります」とメールにつづっています。



さらにスペンサー氏は「これは機密扱いですが」と前置きし、ゲーム分野でかなり活発なM&Aの議論がふたつあり、それがワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテインメント(WBIE:現ワーナー・ブラザース・ゲーム)とZeniMax(ベセスダ・ソフトワークスの親会社)であることを明かしています。スペンサー氏は「状況が整えば当社が入手可能」と評価し、WBIEの最大の障害はIPを自社で所有できないこと、ZeniMaxの唯一の障害は創業者の期待度であると述べていました。後にWBIEとの協議は白紙に戻り、ZeniMaxとの協議は買収につながりました。





本件の裁判に関し、任天堂の買収計画に加え、新型Xbox Series Xなどの未発表情報が大量に流出していることが伝えられています。



