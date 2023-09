2023年09月19日 10時45分 ソフトウェア

ついに「ペイント」にレイヤー機能が追加予定&透過PNGもサポート



近年、MicrosoftはWindows標準アプリ「ペイント」の機能強化に力を入れており、2023年9月にはワンクリックで背景を切り抜く機能の追加が発表されています。新たに、テスト版Windowsのペイントにレイヤー機能が追加されることが発表されました。



Paint app update adding support for layers and transparency begins rolling out to Windows Insiders | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/18/paint-app-update-adding-support-for-layers-and-transparency-begins-rolling-out-to-windows-insiders/





MicrosoftはWindowsの新機能をテストしたいユーザーに向けて、開発版Windowsのテストプログラム「Windows Insider Program」を提供しています。2023年9月18日(月)には、「version 11.2308.18.0」以降のWindowsを使っているプログラム参加者に向けてペイントの新機能が提供されました。新たに提供された新機能の内容は以下の通り。



◆レイヤー機能の追加

Photoshopなどの画像編集ソフトには、アニメのセル画のように複数の画像を重ね合わせて1枚の画像を表現できる「レイヤー」と呼ばれる機能が搭載されています。新たに、ペイントにもレイヤー機能が搭載され、高度な編集に対応できるようになりました。例えば、以下の猫のイラストは「猫が描かれたレイヤー」「紙吹雪が描かれたレイヤー」「背景が描かれたレイヤー」などを組み合わせて描画されています。





もちろん、レイヤーは並び替え可能。さらに、レイヤーを非表示にしたり複製したりする機能も実装されています。





◆透過PNGのサポート

レイヤー機能の追加と同時に、透過PNGもサポートされました。これまでは透明部分を含むPNG画像をペイントで開いても透明部分が白塗りされていましたが、今後は透明状態で描画できるようになります。





また、「ワンクリックで背景を切り抜く機能」も透過PNGのサポートに合わせてアップデートされました。これまでは背景を切り抜くと背景が塗りつぶされていましたが、今後は背景が透明部分に置き換わるようになります。これにより、「背景を削除して、別の背景を挿入する」という操作が簡単になりました。以下の画像をクリックすれば、背景を変更する操作を記録したGIFアニメーションを確認できます。