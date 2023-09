紙とペンでメモ書きするような感触になる「Notepaper Screen」など「Galaxy Tab S9」シリーズの専用スクリーン3種レビュー

・関連記事

「タブレットPCを破壊的に変革する製品」と銘打たれた「Galaxy Tab S9」「Galaxy Tab S9+」「Galaxy Tab S9 Ultra」フォトレビュー - GIGAZINE



キーボード付きやアウトドア目的などさまざまな種類が用意された「Galaxy Tab S9」シリーズの専用カバー4種の使い心地を試してみた - GIGAZINE



SamsungがIP68等級の防水性能を持つAndroidタブレット「Galaxy Tab S9」シリーズを発表 - GIGAZINE



まさかのスピーカー付属Google純正Androidタブレット「Google Pixel Tablet」フォトレビュー - GIGAZINE



ほぼベゼルレスの大画面と書き心地バツグンのSペンで可能性が無限に広がる「Galaxy Note8」実機レビュー - GIGAZINE



ガラケーのように折りたためるスマホ「Samsung Galaxy Z Flip 3 5G」フォトレビュー - GIGAZINE



Samsung初の折りたたみスマホ「Galaxy Fold」はスリムと大画面を両立した使い勝手のいいスマートフォンでした - GIGAZINE



Samsungが業界最大容量のメモリチップ「32Gb DDR5 DRAM」を発表、最大1TBのDRAM作成や消費電力削減が可能に - GIGAZINE



2023年09月19日 09時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.