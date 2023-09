人間が発声する時の「口の中」の動きをシミュレーションできる「Pink Trombone」

・関連記事

2023年9月15日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



チンパンジーが390もの構文を使って会話をしていることが鳴き声5000回の録音から示唆される - GIGAZINE



ディープラーニングで誰でも簡単に「結月ゆかり」の声になれる音声変換技術が開発される - GIGAZINE



声を正常に発せられなくなって気付いた「声の力」とは? - GIGAZINE



手話をスマホ経由で音声に変換できる手袋型デバイスが開発される - GIGAZINE



2023年09月18日 08時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.