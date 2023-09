実写ドラマ版「ONE PIECE」の続編制作を原作者・尾田栄一郎が伝える特別映像公開、制作陣は12シーズン程度の展開を希望

なお、ニュースサイト・Deadlineが制作を手がけたTomorrow Studioのマーティ・アデルスタイン氏とベッキー・クレメンツ氏にインタビューしたところ、すでに6シーズン分の構想はあり、それでも物語の半分ぐらいしか描けないため、12シーズンは作りたいとの回答が得られています。 ‘One Piece’ Producers On Winning Over Manga Fans, Finding Luffy & More – Deadline https://deadline.com/2023/09/one-piece-producers-manga-luffy-interview-1235544012/ ちなみに、同じインタビューでは、日本のアニメを原作とした「 カウボーイビバップ 」がうまくいかなかったことと「ONE PIECE」が成功したことの違いにも触れられています。「ONE PIECE」の場合、原作者である尾田さんは当初はやるつもりがなかったものの、制作が「プリズン・ブレイク」を手がけたチームだと聞いてやる気になり、アデルスタイン氏が何度も日本を訪れて尾田さんと話をしたそうです。一方で「カウボーイビバップ」の場合、アニメ版の監督だった渡辺信一郎氏は、実写化が嫌いだったわけではないものの、別に作品を実写化したかったわけではなかったため、Netflixシリーズは「アニメ原作のドラマ化」ではなく「アニメを翻案したドラマ化」という形になってしまったとのこと。 この経験からアデルスタイン氏は、まずはクリエイターの賛同を得て、(実写化作品が)祝福されること。そして、作者の生み出したキャラクターに寄り添い、キャラクターのすべての特徴を体現して欲しいというファンの願いもかなえられるようオリジナルに近づけることが大事だと思うと語っています。

2023年09月15日 10時39分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

