阪神タイガース18年ぶりのセリーグ優勝で厳戒態勢だった道頓堀の様子はこんな感じ

2023年9月14日(木)、プロ野球・セントラルリーグで阪神タイガースが2005年以来、18年ぶりにリーグ優勝を果たしました。前回の優勝達成時には市内を流れる道頓堀川に5300人以上が飛び込み死者が出ているほか、多くの人が集まると群衆雪崩が発生して危険だということで、大阪府警は厳戒態勢を敷いていました。 台湾や韓国の政府機関からは大阪を旅行中の人に向けて、心斎橋や道頓堀などへ近づくのは危険だという注意喚起が行われました。 【呼籲】9月14日儘量避免前往人心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地區!! - 台北駐大阪經濟文化辦事處 Taipei Economic and Cultural Office in Osaka https://www.roc-taiwan.org/jposa/post/41291.html [안전정보] 오사카여행 시 주의사항 알림 상세보기|안전여행정보주오사카 대한민국 총영사관 https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ko/brd/m_23195/view.do?seq=1345305 どのぐらいの時間から準備がなされるのかわからなかったので、午前中に確認しに行くと、警察官の姿がないどころか、観光客の姿もまばらだった道頓堀。

2023年09月14日 22時31分00秒 in 取材, 動画, Posted by logc_nt

