骨つき鶏もも肉がゴロッと1本入ってインパクト＆食べ応え十分の「ほろチキ親子重」をなか卯で食べてきた

・関連記事

塩味が親子丼のイメージをがらっと変えた「塩だし親子丼」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



だしの甘みがピリッとした辛さを引き立てる「麻婆豆腐親子丼」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



トロッと脂がのったサーモンをご飯と一緒に頬張るなか卯の「サーモン丼」を食べてみた - GIGAZINE



牛肉&うなぎの贅沢な味わいを楽しめるなか卯の「牛すきうな重」試食レビュー - GIGAZINE



ピリッとした辛みで味が引き締まる二八そば使用のなか卯「山わさびざるそば」を食べてきた - GIGAZINE



ピリ辛スパイスとかつおだしがマッチしたなか卯の「和風カレー」と「和風カレーうどん」を食べてみた - GIGAZINE



一口であさり風味が突き抜けていくガッツリ濃厚な「あさりバターうどん」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



2023年09月13日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.