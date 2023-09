虫歯や歯垢の原因となる物質を減少させる可能性のある天然分子を発見

90% Reduction: Scientists Discover Natural Molecule That Eradicates Plaques and Cavities https://scitechdaily.com/90-reduction-scientists-discover-natural-molecule-that-eradicates-plaques-and-cavities/

・関連記事

幹細胞を使って歯のエナメル質を再生させることに成功、虫歯の再生技術の実現に期待 - GIGAZINE



「氷をかみ砕くのはNG」と専門家、虫歯のリスクが増大する可能性 - GIGAZINE



「なめるだけで虫歯を治してさらに歯を強くしてくれるトローチ」が開発中 - GIGAZINE



一般人よりも健康に気を遣うアスリート選手に虫歯が多い理由とは? - GIGAZINE



虫歯を削る必要はないと判明、虫歯治療の根本概念が変わる可能性 - GIGAZINE



2023年09月11日 17時48分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.