ロシアの教会学校で「戦闘用ドローン操縦法を教える神父」が雇われている

ウクライナへの侵攻を続けるロシアでは、学校に通う生徒を対象に銃の撃ち方などの軍事訓練が実施されています。新たに、ロシアの教会学校で戦闘用ドローンの操縦法を教える神父が雇われたことが報じられました。 Russia Hires Priest to Train Kids to Fly Combat Drones at Church School https://www.newsweek.com/russia-priest-school-children-kids-operate-combat-drones-military-training-1825230

2023年09月08日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

