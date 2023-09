北朝鮮のハッカー集団がセキュリティ研究者を標的とした攻撃の手口をGoogleが公式ブログで解説

・関連記事

iPhoneで悪意のあるファイルを受信するだけで任意のコードが実行されてしまうエクスプロイト「BLASTPASS」が発見される、悪名高いスパイウェアの配布にも活用されているとしてAppleがソフトウェアアップデートを配信済み - GIGAZINE



中国系ハッカーが署名キーをWindowsのクラッシュダンプから盗み出していたことが判明 - GIGAZINE



日本の内閣サイバーセキュリティセンターが受けたサイバー攻撃の背後には中国政府がいるという報道 - GIGAZINE



10代の少年たちで構成された最悪のハッカー集団「LAPSUS$」はNVIDIAやMicrosoftにどうやってハッキングをしかけたのか? - GIGAZINE



北朝鮮のハッカー集団がロシアのミサイル技術企業のネットワークに侵入していたことが判明 - GIGAZINE

2023年09月08日 16時05分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

