任天堂がNintendo Switch後継機のデモを開発者向けに実施したとの報道

2023年8月にドイツで実施された国際的なゲーム見本市「Gamescom」で、任天堂が「次世代ゲーム機のデモ」を実施していたことが複数のメディアによって報じられています。 Nintendo demoed Switch 2 to developers at Gamescom | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/nintendo-demoed-switch-2-to-developers-at-gamescom Sources: Nintendo showed Switch 2 demos at Gamescom | VGC https://www.videogameschronicle.com/news/sources-nintendo-showed-switch-2-demos-at-gamescom/ 海外メディアのEurogamerによると、任天堂による次世代ゲーム機のデモは非公開で実施されたとのこと。次世代ゲーム機の技術デモでは「 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド の強化版」が動作する様子が公開されたとEurogamerは報じています。ただし、Eurogamerは「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドの強化版」はデモ用に準備されたものでリマスター版の登場は示唆されていないと補足しています。 海外メディアのVGCも独自の情報源から「任天堂による次世代ゲーム機のデモ」が実施されたという情報を入手したとのこと。VGCは「我々が得た情報はEurogamerの報道を裏付けるものである」と述べ、情報の正確性をアピールしています。

2023年09月08日 15時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

