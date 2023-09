中国系ハッカーが署名キーをWindowsのクラッシュダンプから盗み出していたことが判明

2023年7月に Microsoftの消費者署名キーが中国系ハッカー集団に盗まれ ましたが、その漏洩(ろうえい)元がWindowsのクラッシュダンプだったことがMicrosoftの調査で明らかになりました。 Results of Major Technical Investigations for Storm-0558 Key Acquisition | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center https://msrc.microsoft.com/blog/2023/09/results-of-major-technical-investigations-for-storm-0558-key-acquisition/

・関連記事

Microsoftの消費者署名キーが中国系ハッカー集団に盗まれる、Microsoftのクラウドサービス全般が影響下に - GIGAZINE



中国ハッキンググループがアメリカ政府組織のメールボックスに不正アクセスしたと判明 - GIGAZINE



SamsungやLGなどのAndroid OEMからアプリ署名鍵が流出してマルウェアの署名に利用されていたことが明らかに - GIGAZINE



2023年09月07日 13時08分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.