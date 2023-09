「AIの力で3Dモデルを作成する」とうたう企業が実は人力だった

Forbes発表の「30歳未満の30人」リストに創業者が 名を連ね た新興AI企業のKaedimが、自動変換との宣伝文句を破り人力で仕事をしていたと報じられました。 Buzzy AI Startup for Generating 3D Models Used Cheap Human Labor https://www.404media.co/kaedim-ai-startup-2d-to-3d-used-cheap-human-labor/ Kaedimは機械学習を使ってクライアントの2Dイラストを3Dモデルに変換する業務を担う企業で、ゲームデベロッパーなどにサービスを提供しています。同社は「2Dから3Dへの自動変換」「3Dモデリングの退屈な部分を自動化する」とうたい、あたかもすべてAIで作業しているかのように宣伝していましたが、実際には「品質管理」のために人間のアーティストが関与していたと、独立系メディアの404 Mediaが報じています。

・関連記事

「AIが差別発言しないかをAIでチェックする」というDeepMindの試み - GIGAZINE



「認証はすべて手動」と宣言したTwitterが手痛いミス、記者が作成した議員なりすましアカウントを認証してしまう - GIGAZINE



「人力で集めたデータを元にしたチャットAI」が人力言語モデルプロジェクト「Open Assistant」から登場したので使ってみた - GIGAZINE



「あなたの過去を消去します」デジタルタトゥー削除をうたう企業が行ってきた非倫理的・欺瞞的手法がリークにより明らかに - GIGAZINE





2023年09月07日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.