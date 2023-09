2023年09月07日 14時00分 乗り物

「日産が性的な情報をビジネス活用」など自動車業界のプライバシーポリシーはあらゆる業種の中で最悪



近年の自動車には高度な電子制御機能が搭載されており、「ハンドルの切れ角」「ドアを開けた時刻」「車内の音声」など多種多様な情報が記録されています。非営利団体のMozilla Foundationが自動車の主要25ブランドのプライバシーポリシーを調査した結果、84%の自動車ブランドが「個人情報を他社と共有できる」と明言し、76%の自動車ブランドは「個人情報を他社に販売できる」と明言していることが明らかになりました。Mozilla Foundationは自動車業界のプライバシーポリシーについて「あらゆる業種の中で最悪」と非難しています。



It’s Official: Cars Are the Worst Product Category We Have Ever Reviewed for Privacy | Mozilla Foundation

https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/articles/its-official-cars-are-the-worst-product-category-we-have-ever-reviewed-for-privacy/



What Data Does My Car Collect About Me and Where Does It Go?

https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/articles/what-data-does-my-car-collect-about-me-and-where-does-it-go/



自動車にはカメラや温度センサーなど多様なデバイスが搭載されており、「周囲の映像」「車内の音声」「位置情報」「移動距離」「ハンドルの切れ角」「ドアを開けた時刻」など多様な情報を記録可能です。さらに、近年の自動車にはスマートフォンとの連携機能が搭載されているものも多く、技術的には「連絡先」「予定表」「聞いている音楽」といった個人情報にもアクセスできます。





自動車ブランドは記録可能な個人情報の扱い方を記した「プライバシーポリシー」を公開しており、プライバシーポリシーを読むことで「保存される個人情報の種類」「個人情報の用途」「個人情報が販売されるか否か」といった情報を知ることができます。Mozilla Foundationはトヨタや日産、ホンダ、スバル、BMW、テスラなどを含む25ブランドのプライバシーポリシーを収集し、自動車ブランドが収集している情報や用途を調査しました。



分析の結果、自動車ブランドは「連絡先」「予定表」「聞いている音楽」といった個人情報へのアクセスおよび自動車管理用途以外での使用をプライバシーポリシーで明言していることが明らかになりました。Mozilla Foundationは「調査対象となったすべての自動車ブランドは個人情報を必要以上に多く収集しています」と述べ、スマートフォンやヘルスケアアプリなどの個人情報と密接に関係する製品よりも多くの情報を収集していると指摘しています。



自動車ブランドが収集を明言している情報は多岐にわたり、6個の自動車ブランドが「遺伝情報」を収集していました。また、Nissan USA(北米日産)のプライバシーポリシーではユーザーの「性的指向」や「性的活動」に関する情報をビジネスに用いることが明言されています。





さらに、調査対象の自動車ブランドのうち84%が個人情報を自社だけでなく他社とも共有することを明言していました。さらに、76%の自動車ブランドは「個人情報を他社に販売できる」という文言をプライバシーポリシーに含めていました。



以下の表は、「個人情報の使用状況(Data use)」「ユーザーが個人情報の収集をコントロールできるか(Data control)」「個人情報が適切に保護されるか(Track record)」「製品がセキュリティ基準を満たしているか(Security)」「個人情報がAIの学習に使われるか(AI)」といった観点でMozilla Foundationが問題ありと判断した項目に「×」を付けたものです。



ブランド Data use Data control Track record Security AI 総合評価 ルノー × × 問題あり ダチア × × 問題あり BMW × × × 問題あり スバル × × × 問題あり フィアット × × × 問題あり ジープ × × × 問題あり クライスラー × × × 問題あり ダッジ × × × 問題あり フォルクスワーゲン × × × × 問題あり トヨタ × × × × 問題あり レクサス × × × × 問題あり フォード × × × × 問題あり リンカーン × × × × 問題あり アウディ × × × × 問題あり メルセデス・ベンツ × × × × 問題あり ホンダ × × × × 問題あり アキュラ × × × × 問題あり 起亜 × × × × 問題あり シボレー × × × × 問題あり ビュイック × × × × 問題あり GMC × × × × 問題あり キャデラック × × × × 問題あり ヒョンデ × × × × 問題あり 日産 × × × × 問題あり テスラ × × × × × 問題あり



Mozilla Foundationは自動車業界に対して個人情報の収集範囲を限定するように求める署名活動を展開しており、以下のリンク先からオンライン署名できます。



Car Companies: Stop Your Huge Data Collection Programs

https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/articles/car-companies-stop-your-huge-data-collection-programs-en/