IoTデバイスの「いつまでセキュリティアップデートが施されるか分からない問題」を解決に導くセキュリティラベルについて連邦通信委員会のメンバーが解説

2023年7月19日、バイデン政権がIoTデバイス向けの新しいサイバーセキュリティラベル付与プログラムを発表しました。スマートテレビを始めとするスマート家電に存在するセキュリティ上の脆弱(ぜいじゃく)性を定期的に是正することが可能になるこのプログラムについて、連邦通信委員会(FCC)のメンバーであるネイサン・シミントン氏が大衆から意見を募りました。 Ask HN: I’m an FCC Commissioner proposing regulation of IoT security updates | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=37392676 身の回りにあるモノをインターネットにつないでスマートフォンやPCで管理できるようにするIoTデバイスには、常にセキュリティの脅威がつきまといます。メーカーには脆弱性が発見され次第迅速に対応することが求められていますが、シミントン氏いわく「多くのメーカーがその努力を怠っている」とのこと。 メーカーが脆弱性を修正するパッチを設計したとしても、それがユーザーのデバイスに適用されるまでにはかなり時間がかかることがあり、またメーカーが早々にセキュリティアップデートを打ち切ってしまうことも少なくないそうです。こうした「セキュリティアップデートのサポート期間」は多くの場合、消費者に知らされることはなく、十分な情報を収集するユーザーでさえ、自分のデバイスがいつまで安全なのかが分からないことがあります。

2023年09月06日 20時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.