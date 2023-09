2023年09月06日 23時00分 サイエンス

「呼吸に合わせて形が変わるボール」が不安を減少させるという研究結果



ストレスの多い現代社会を生き抜く上で、日々増大していくストレスや不安を軽減する方法を見つけることは重要です。イギリス・バース大学の博士課程に在籍するアレックス・ファラル氏らの研究チームは、「呼吸に合わせて収縮したり膨張したりするボール」を用いることで、集中力を維持して不安を軽減できることを報告しました。



近年では自分の呼吸に深く集中することが不安を和らげ、幸福感を増加させることが知られており、マインドフルネスな呼吸法は認知行動療法やトラウマの治療などにも用いられています。しかし、自分の呼吸にだけ集中する状態を維持するのはなかなか難しく、「黙って目を閉じているとどうしても無関係なことを考えてしまう」という人は多いはず。呼吸に集中できなければメンタルヘルスへの介入が弱まり、呼吸法の恩恵を十分に得ることができなくなってしまいます。



そこでファラル氏らの研究チームは、マインドフルネスな呼吸をサポートするために「呼吸に合わせて収縮するボール」を開発しました。「Physical Artefact for Well-being Support(PAWS:ウェルビーイングをサポートするための物理的アーティファクト)」と名付けられたこのボールは、被験者の体に取り付けたセンサーで呼吸パターンのデータを収集し、ボールを膨らませたり縮ませたりして触覚フィードバックを与えるとのこと。





実際にPAWSがどのようなボールになっているのかは、以下の動画を見るとよくわかります。



The shape-shifting ball that supports mental health - YouTube





ベンチに座って目を閉じている女性が持っているのが、PAWSです。





センサーで収集した被験者の肺活動を空気圧に変換し、呼吸に合わせてボールが膨らんだり縮んだりする仕組みです。





研究チームは58人の被験者を対象にした実験で、「瞑想アプリの音声案内のみに従って呼吸したグループ」と「瞑想(めいそう)アプリの音声案内とPAWSを組み合わせて呼吸したグループ」を比較しました。その結果、ボールを使わなかったグループでは不安の減少率が31%だったのに対し、ボールを使用したグループでは不安の減少率が75%と大幅に高くなることが判明しました。被験者らはボールを使用することで呼吸により集中できるようになり、邪魔な思考が発生することも減ったそうです。また、瞑想アプリの音声と共にボールを使用した人は、ストレスからの回復力や感情の調節を示す心拍活動の変化も有意に高くなったとのこと。





ファラル氏は、今後より多くの医療専門家を巻き込んだPAWSの大規模な試験を計画しているほか、実際の臨床現場で使いやすいポータブルなバージョンの開発にも取り組むとしています。





なお、今回の研究論文は記事作成時点では査読が済んでいませんが、研究内容については2023年4月に開催された人間とコンピューターの相互作用に関する国際会議「CHI Conference on Human Factors in Computing Systems」で発表されたとのこと。



ファラル氏は、「呼吸に物理的な形を与えることで、ボールが自己認識とエンゲージメントを高め、精神衛生上好ましい効果をもたらします」「このデバイスが、メンタルヘルスに関連する問題を抱えている多くの人々の解決策のひとつになることを願っています」と述べました。